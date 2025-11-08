Scelti i finalisti della XIV edizione del premio letterario nazionale Alsium “Città di Ladispoli” (che si sposta a Cerveteri) • Terzo Binario News

Cerimonia di premiazione sabato 29 novembre dalle ore 15,30 nella sala Giovanni Ruspoli in piazza santa Maria
Come sempre accompagnato dalla giusta tensione è arrivato il momento per le giurie della XIV edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli” di tirare le somme e di decidere quali opere premiare il prossimo 29 novembre.
Scelte, che arrivano dopo mesi di intenso impegno organizzativo, dove siamo entrati nelle storie, ci siamo appassionati ai personaggi e fatto mattina per poter definire con la massima equità quali scritti fossero particolarmente e comparativamente meritevoli.
Per le giurie delle quattro sezioni in gara, la selezione delle opere è stata difficile, come sempre, capita che alcune scelte risultino complesse da prendere, ogni opera che ci è arrivata avrebbe meritato il massimo riconoscimento. Ci fa piacere, inoltre, sottolineare soprattutto la spiccata esclusività, anche stilistica, delle opere che compongono le quattro rose di finalisti per l’edizione 2025. Gli scritti arrivati sono il segno evidente che la narrativa italiana è nelle mani di scrittori di straordinario talento e che anche il futuro, nonostante le insidie informatiche, è assicurato viste le tante opere inviate da giovanissimi.
I complimenti vanno a tutti i partecipanti, ci hanno veramente messo in difficoltà, stilare le classifiche finali è stato un lavoro veramente arduo, capiamo chi dovesse rimanere deluso, ogni opera inviata è frutto di lavoro e sacrifici e meriterebbe il meglio, vi assicuriamo che anche le giurie hanno fatto un grande lavoro e ce l’hanno messa tutta per decidere quali fossero gli scritti migliori.
Proprio per questo, si è voluto assegnare dei premi speciali ad alcune opere che hanno colpito particolarmente i giurati
Ancora qualche giorno di attesa, dunque, e finalmente potremo consegnare i premi nelle mani dei vincitori, ricordare il fondatore del premio, il prof. Benito Ussia ed un’altra grande amica, l’indimenticata Lara Calisi.
Per chi volesse avere anticipazioni sulla cerimonia di premiazione diamo appuntamento il 24 novembre dalle ore 17,00 presso la sala stampa della Camera dei Deputati dove presenteremo insieme ai presidenti delle giurie ed a Paul Mellidi autore del bellissimo manifesto di quest’anno tutte le novità della XIV edizione del Premio letterario Nazionale Alsium “Città di Ladispoli”.
Cerimonia di premiazione sabato 29 novembre dalle ore 15,30 nella sala Giovanni Ruspoli – Palazzo Ruspoli, piazza santa Maria Cerveteri
Questi i nomi (in ordine alfabetico) dei finalisti e dei vincitori dei premi speciali della giuria:
+ Libro di prosa edito
Marika Campeti – La notte della menta
Elisabetta Darida – Malamore
Mauro Garofalo – La tigre e l’usignolo
Roberta Mezzabarba – Confessioni di una concubina
Maria Loredana Sorrentino – Il baule rosa
+ Libro giallo edito
Daniela Alibrandi – I delitti della vergine
Kempes Astolfi – 1975 la rapina delle pizze
Antonella Di Fabio – Un rifugio perfetto
Roberto Frazzetta – Finchè non muori
Paolo Lanzotti – L’enigma della maschera
+ Libro di racconti edito
Michele Capitani – Cuori nascosti
Stefano Catena – Bianca e l’oscuro
Collian Corrado Dogliotti – Ragazzi simpatici
Pietro Rainero – Racconti
Marcello Rodi – La finestra
+ Libro per ragazzi edito
Patrizia Bettinelli – Il bambino che vola
Luca Giribone – Il paese di armonia
Armando Iadeluca – Aria
Serena Olmelli – Brevi storie horror per bambini in crescita
Antonella Polenta – Le sabbie d’Egitto
+ Premi speciali della giuria
Alfredo Alvino – Nemici fraterni
Beatrice Fiaschi – Le notti di odino
Luca Laurenti – La tonaca del prete
Paolangela Draghetti – Capitan Burrasca a la perla magica