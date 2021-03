Sclerosi multipla: Pausa Caffè di Cerveteri devolverà il 10 per cento dell’incasso alla Ricerca - Terzo Binario News

Sclerosi multipla: scende in campo la solidarietà. Il negozio Pausa Caffè di Salvatore La Gatta, attività del Centro Storico di Cerveteri in Via Giuseppe Mazzini, sostiene AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Sclerosi multipla: il sostegno di Pausa Caffè

Ha deciso di devolvere il 10% dell’incasso della giornata di sabato 6 marzo, in concomitanza del banchetto solidale delle Erbe Aromatiche promosso dall’AISM di Cerveteri in Piazza Aldo Moro.

I volontari Aism di Cerveteri

“Abbiamo accolto con grande gioia e infinita gratitudine il gesto di Salvatore – dichiarano i Volontari AISM Cerveteri – in un momento difficile come questo, la generosità di Salvatore e di sua moglie Zuany ci ha davvero commosso. Grazie al loro contributo, riusciremo ad incrementare ancor di più i fondi che raccoglieremo dalla vendita delle Erbe Aromatiche per le quali abbiamo già un gran numero di prenotazioni”.

Il banchetto di piazza Aldo Moro

“Cogliamo dunque l’occasione per rinnovarvi l’invito a venirci a trovare al banchetto di Piazza Aldo Moro, ma soprattutto ad andare nella giornata di sabato 6 marzo a fare il pieno di cialde e capsule per le vostre macchine del caffè. Oltre a fare un acquisto utile e prezioso per la vostra pausa e colazione mattutina, avrete occasione di contribuire, grazie alla generosità di un commerciante di Cerveteri, di sostenere la raccolta fondi per la Ricerca Scientifica”.

Aism: chi è

AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla. La Sclerosi Multipla è una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale. È cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante. Colpisce le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini, ed esordisce per lo più tra i 20 e i 40 anni. I sintomi e il decorso della malattia variano da persona a persona. In Italia c’è una nuova diagnosi di SM ogni 3 ore.

Iniziativa Erbe Aromatiche

Al termine dell’iniziativa delle Erbe Aromatiche di AISM, pensata in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’intero ricavato dalle vendita sommato alla donazione di Pausa Caffè verrà devoluto con regolare bonifico ad AISM. E pubblicato su tutti i social e la stampa del territorio.