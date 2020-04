Scazzottata a Torrenova: denunciati dai Carabinieri - Terzo Binario News

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno denunciato in stato di libertà 3 cittadini romeni, due 33enni e un 59enne, tutti senza fissa dimora e con precedenti, per rissa in concorso.

A seguito di una segnalazione giunta al Comando Stazione, i Carabinieri sono intervenuti in via Laerte, dove al loro arrivo hanno rinvenuto riverso a terra il 59enne, con varie escoriazioni alle mani e al viso, mentre gli altri due protagonisti della scazzottata si davano alla fuga. Al termine di un breve inseguimento, durante il quale i due hanno sputato e spintonato i Carabinieri, al fine di guadagnare la fuga, sono stati definitivamente ammanettati dai militari.

Per i due fuggitivi oltre alla rissa, è scatta anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.