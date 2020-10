Episodio curioso a Villa Gordiani. In zona e’ scattato l’allarme del braccialetto elettronico. Gli agenti giunti sul posto hanno controllato che la persona in questione, seppur affannata, si trovava in casa.

L’allarme è scattato di nuovo: stavolta l’uomo e’ stato sorpreso dai poliziotti, che lo hanno bloccato per evasione.