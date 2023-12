"Scatole di Natale" per i nonni delle Rsa del territorio: l'iniziativa dei genitori della Salvo D'Acquisto di Cerveteri • Terzo Binario News

Un regalo per i nonni delle Rsa del territorio. Torna, con la sua seconda edizione, l’iniziativa “Scatole di Natale”, promossa dal Comitato Genitori della Salvo D’Acquisto di Cerveteri.

Per donare un sorriso a Natale ai nostri anziani delle Rsa è semplicissimo: prendete una scatola di scarpe e riempitela con 4 oggetti. Una cosa calda, come ad esempio sciarpe o cappelli, un prodotto di bellezza, un passatempo, come possono essere colori, carte da gioco o giochi di società e allegateci un biglietto di auguri gentile e simpatico. Il tutto, impacchettatelo con una coloratissima carta natalizia. Sotto alla scatola, scrivete sei è rivolto a un uomo o una donna.

Ci penseranno poi i genitori della Salvo a consegnarlo ai residenti delle Rsa.. I numeri e i contatti sono in locandina.