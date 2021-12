Scatole di Natale a Civitavecchia, al via la seconda edizione - Terzo Binario News

L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio della Città di Civitavecchia, firmata dal Sindaco Tedesco e dalla Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia firmata da S.E. Vescovo Ruzza. Molte sono le associazioni che già hanno aderito.

Hanno sostenuto l’iniziativa con il loro contributo l’Amministrazione Comunale con l’Assessore Emanuela Di Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, con la Pres. Gabriella Sarracco, il Club Lions Civitavecchia Porto Traiano, con la Pres.Primula Ferranti, il Club Rotary, con il Pres. Maurizio Giannotti, Cantieri Solidali e numerosi cittadini.

Sottolineiamo la partecipazione della scuola Don Milani arrivata al progetto su iniziativa della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia, che nelle scuole svolge attività di educazione alla legalità ed alla sicurezza.

Insieme all’Assessore Cinzia Napoli destiniamo le Scatole: alle Famiglie segnalate dai Servizi Sociali, agli ospiti del Villaggio del Fanciullo, agli ospiti della Comunità Il Ponte e La Coccinella, ai detenuti delle Case Circondariali, alle Case Famiglia e alle Case di Riposo e alle RSA comunali.

I Punti di Raccolta che accolgono le scatole sono: Negozio GRAFFITI via Trieste Palestra AS GIN Civitavecchia Associazione ANDOS (raccolgono Scatole di Natale solo bambini da 0 a 12 anni)Associazione Festeggiamenti Santa Fermina Associazione La Casa di Cristina San Gordiano I.C. Don Milani via don Milani e Borlone a Borgata Aurelia attendiamo altre adesioni.

Il termine per la consegna è il 16 dicembre, per recapitarle alle famiglie entro il 23 dicembre. Importantissimo: specificare a chi è indirizzata la Scatola con un cartellino esterno, per non doverle aprire.