Scarico abusivo di rifiuti: denunciato e sospeso dal servizio dipendente Ama - Terzo Binario News

AMA S.p.A. ha già denunciato e immediatamente sospeso dal servizio, fin dalla scorsa settimana, un operatore ecologico che avrebbe scaricato sul suolo, in zona Tor di Valle, materiali edili e di risulta conferiti abusivamente. Questo quanto riferito in una nota.

“In attesa che gli organi inquirenti proseguano nelle indagini e che la giustizia faccia il suo corso, la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha ritenuto molto gravi le prime evidenze apprese sui fatti ed ha, per questa ragione, agito immediatamente a propria tutela per il danno d’immagine e di reputazione che ne conseguirebbe. L’azienda è in stretto contatto con gli organi inquirenti e, non appena saranno comunicate eventuali responsabilità di un secondo dipendente, non esiterà a far scattare anche in questo caso provvedimenti disciplinari adeguati”.

“AMA S.p.A. e Roma Capitale più volte hanno ricordato e sottolineato che comportamenti criminosi di questo tipo, a sfregio della legalità e dell’ambiente, devono essere banditi e repressi. Non può pertanto essere in alcun modo tollerato che ci siano lavoratori del comparto di igiene urbana che si macchino di reati del genere. L’azienda continuerà a collaborare con gli organi inquirenti e fornirà la massima collaborazione ai Carabinieri per fare chiarezza fino in fondo”.