Scappa di casa da Centocelle, 14enne rintracciata dai Carabinieri - Terzo Binario News

Ieri pomeriggio verso le 16, dopo un banale diverbio con la madre che non le consentiva di raggiungere un’amichetta, complice una presunta rottura con il fidanzatino, una studentessa quattordicenne romana ha fatto perdere le proprie tracce, innescando una massiccia attività di ricerca coordinata dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina.

La ragazzina ha spento il telefono e non si è fatta più sentire, i genitori preoccupati, non avendo più notizie, dopo 5 ore, alle ore 21 sono andati in caserma dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste e ne hanno denunciato la scomparsa.

Sono subito partite le ricerche con diverse pattuglie sul territorio. I primi accertamenti condotti dai Carabinieri tramite alcune conoscenti della minore hanno consentito di rilevare che la stessa aveva trascorso il pomeriggio, fino alle ore 21.00 circa, presso l’abitazione di un’amica nel quartiere Centocelle.

Il papà dell’amica l’aveva pure accompagnata davanti casa ma la minore aveva fatto finta di entrare nel portone di casa e si era diretta altrove. Ininterrotte ricerche condotte sul territorio dai Carabinieri della Compagnia Casilina hanno consentito di rintracciare la minore, alle successive ore 4 circa di questa mattina, su questa via Prenestina in zona Giardinetti, in prossimità di una fermata dell’autobus, in buone condizioni di salute, a pochi passi dalla scuola frequentata dalla quattordicenne. I genitori a cui i Carabinieri l’hanno riaffidata, hanno potuto così riabbracciarla.