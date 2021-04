Scappa all'alt della Polizia: giovane ubriaco al volante denunciato a Civitavecchia - Terzo Binario News

Trambusto in pieno centro sabato pomeriggio a Civitavecchia, dove due ragazzi in auto hanno forzato un posto di blocco di polizia a piedi. È finita con il conducente denunciato e non solo perché ubriaco alla guida.

La scena si è consumata intorno alle 18 quando gli agenti del Commissariato hanno notato la berlina, imponendole l’alt. Per tutta risposta l’auto è andata via, sottraendosi al controllo, e dopo si è anche capito il perché.

È stato poi nella centralissima corso Centocelle che è arrivato il fermo, sotto gli occhi di diversi passati che, nonostante le restrizioni anti-Covid, hanno visto quanto stesse avvenendo. Non è stato semplice fermare il conducente, un giovane che ha dato in escandescenze.

Una volta arrivato in viale della Vittoria è stato sottoposto all’alcooltest, con un risultato ben oltre il limite consentito. Ciò ha avuto come logica conseguenza il ritiro immediato della patente e sono stati elevati diversi verbali per le violazioni al Codice della Strada, non ultima la guida pericolosa.

Un capitolo a parte merita quanto avvenuto con i poliziotti. L’alzata di ingegno è costata al giovane la denuncia per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La vettura invece è stata restituita al proprietario.