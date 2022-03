"Scambiamoci il tempo", sabato a Santa Marinella si presenta il progetto - Terzo Binario News

Alle 11 alla Casina rosa “Stefano Trincia” illustrate le modalità, gli incontri si terranno il martedì nella biblioteca “Capotosti”

Il progetto “Scambiamoci il tempo” è stato ideato con la finalità di favorire la ripresa di una rete sociale e solidale che nel periodo della pandemia è venuta meno.

Facilitare le relazioni tra le persone attraverso la valorizzazione delle proprie competenze e l’organizzazione delle modalità di scambio, far sentire la reciproca utilità, praticare la gentilezza, ristabilire la fiducia, nell’ottica della costruzione di una cittadinanza attiva. Sono questi gli obiettivi che il progetto si pone.

Sabato 26 marzo alle 11 nella Casina Rosa “Stefano Trincia” saranno presentate ed illustrate le finalità, le modalità di attuazione e le attività collettive proposte dal progetto.

Le persone interessate saranno invitate a partecipare agli incontri che si terranno il martedì pomeriggio presso la Biblioteca Civica “Alessandro Capotosti”, in via Aurelia 310, in piena sicurezza sanitaria. Chi vorrà partecipare sarà aiutata/o a individuare le proprie competenze, abilità e saperi da scambiare.

Tra le attività proposte, completamente gratuite, sulla base di bisogni espressi dalla comunità cittadina sono state individuate in questa prima fase: passeggiate in compagnia per le persone anziane, sostegno allo studio di giovani che hanno subito ritardi di apprendimento a causa della didattica a distanza, affiancamento nell’utilizzo di supporti informatici, incontri autobiografici, creazione di audiolibri, attività varie di bricolage.

Verranno organizzati incontri gratuiti su tecniche di gestione dello stress e dell’ansia nei giovani e giornate divulgative sulle filosofie dell’antica Cina, con teoria ed esercizi di pratica.

A fianco delle attività programmatre saranno accolte ed organizzate tutte le attività che il gruppo delle/dei partecipanti vorrà proporre anche attraverso il gruppo di facebook.

Al termine dello svolgimento del progetto sarà realizzata una pubblicazione a testimonianza delle buone pratiche da replicare.

Il progetto “Scambiamoci il tempo” è stato presentato da CrasformAPS nell’ambito dell’Avviso pubblico “Comunità Solidali 2020”, emanato dalla Regione Lazio- Direzione Inclusione Sociale., e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali partner di progetto Alma Gaia APS, con la collaborazione del Comune di Santa Marinella.

Contatti: ufficio stampa 350 037 0221- 368 505603

mail: crasform@gmail.com e scambiamociiltempo@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/groups/894258077979566