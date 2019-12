Scafo alla deriva a Fiumicino salvato dalla Guardia Costiera - Terzo Binario News

Nel pomeriggio odierno alle 16.00 circa, a seguito di segnalazione telefonica alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma relativa alla presenza di un’imbarcazione a motore alla deriva con quattro persone a bordo di circa 14 metri a circa 14 Miglia a sud da Fiumicino, la Guardia Costiera ha coordinato le operazioni di soccorso.

E’ stato disposto l’invio sul punto di un rimorchiatore in navigazione in zona limitrofa e l’immediato intervento della Motovedetta CP 831 dal porto di Fiumicino.

La motovedetta, individuata l’imbarcazione, ha recuperato, in condizioni meteomarine avverse onde alte circa 2 mt, gli occupanti e portati in sicurezza in Porto alle ore 19.00 circa, lasciati successivamente alle cure del personale medico.

Ai fini della sicurezza della navigazione, è stato emesso urgente avviso ai naviganti per la presenza dell’imbarcazione alla deriva.

Sono in corso da parte della Capitaneria di Porto gli accertamenti sulle cause dell’evento.