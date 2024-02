"Sbulliamoci! Smontiamo i bulli e le bulle" iniziativa dell'Ic Tolfa nel plesso di Santa Severa Nord • Terzo Binario News

Per un’efficace azione di contrasto ad ogni forma di violenza e prevaricazione: “Sbulliamoci! Smontiamo i bulli e le bulle” con tutta una serie di buone pratiche educative che si imparano già tra i banchi della scuola primaria.

Lo sanno bene gli alunni della maestra Daniela Agostini, insegnante dell’ IC Tolfa nel plesso di Santa Severa Nord.

Lo scorso anno, la classe della Agostini ha vinto il primo premio del concorso nazionale indetto dal CAI (Club Alpino Italiano) e per l’edizione corrente, il prossimo 7 febbraio, durante la “Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo” saranno di nuovo sul podio in attesa del verdetto.

“A prescindere dal risultato – commenta la maestra Agostini – primi, secondi o terzi per noi poco cambia.

È già un successo essere arrivati a questo traguardo. Del resto, quando si lavora con il cuore oltre che con la testa, in un’ ottica di partecipazione e condivisione, i risultati non tardano ad arrivare.

Quest’anno abbiamo realizzato un lavoro un po’ diverso dal precedente, ma sempre relativo alla sezione grafica e lo abbiamo intitolato: “Non tutto è perduto: come creare un percorso di consapevolezza e di comportamenti corretti”.

Si tratta di un elaborato cooperativo costituito da una serie di cartelli stradali, dove quelli di pericolo evidenziano le minacce delle azioni bullizzanti, mentre quelli a sfondo blu propongono strategie difensive. Alla fine del percorso, vengono anche proposte da parte dei ragazzi delle attività che, partendo dai punti di forza di ciascuno, potrebbero coinvolgerli in un radicale cambiamento personale e sociale”. La cerimonia di premiazione avverrà in modalità a distanza, nel rispetto dei criteri del bando.

Poi il lavoro della ex classe V B. che ha già riscosso il plauso della Dirigente Scolastica, Laura Somma e della sindaca, Stefania Bentivoglio, verrà pubblicato sul sito della scuola dell’ IC Tolfa e pubblicizzato nei Comuni di Tolfa e Allumiere attraverso iniziative di sensibilizzazione. Perché la lotta al bullismo è e rimane una priorità strategica dell’intera comunità collinare.