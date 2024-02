Sbranato da rottweiler mentre fa jogging: trovato morto a Manziana • Terzo Binario News

Sbranato da rottweiler mentre fa jogging. È questa l’ipotesi, al momento, in merito al rinvenimento del corpo senza vita avvenuto stamani alle 8,30, a Manziana, nelle vicinanze del bosco cittadino. La vittima, un uomo di mezza età, è stata trovata riversa a terra. Per adesso, sono sconosciute le generalità. Dalle prime informazioni raccolte, vestiva abbigliamento sportivo (scarpe ginniche pantaloncini corti) e presentava profonde lesioni su parti del corpo da sbranatura di animale. Nei pressi sono presenti dei grossi rottweiler.

Da una prima ricostruzione, l’uomo – mentre faceva jogging – è stato aggredito e sbranato da rottweiler (presenta ferite sul viso e arti superiori. È deceduto prima dell’arrivo del 118). I cani, forse tre, sarebbbero scappati da una abitazione non lontana.

Sul posto i carabinieri di Maziana, guardia parco del Bosco di Manziana, carabinieri forestali di Manziana, veterinari e accalappia cani (dotati anche di fucili con sedativi), protezione civile, sindaco e vicesindaco di Manziana.