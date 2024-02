Sbloccati oltre 31milioni di euro per il salario accessorio del personale medico del Lazio • Terzo Binario News

Martedì 20 febbraio è stata la giornata nazionale del personale sanitario.

La Regione ha reso noto che sono state sbloccate le risorse, pari a oltre 31 milioni e mezzo di euro, per la quota integrativa del salario accessorio a favore del personale dirigente medico, sanitario e veterinario del Servizio regionale. L’accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, riguarda le annualità dal 2019 al 2023.

Parte dei fondi è destinata a riequilibrare le differenze tra le diverse aziende. Nel provvedimento anche le prestazioni aggiuntive per i medici che operano nei pronto soccorso del Lazio, “a conferma – si legge nella nota – del dialogo cordiale e produttivo tra la Regione Lazio e le organizzazioni sindacali”. Intanto il gruppo del partito democratico in regione organizza una giornata di confronto sul tema con rappresentanti del comparto, sindacati e associazioni e si dice pronto a chiedere un consiglio regionale straordinario per affrontare e tentare di risolvere le criticità di un comparto chiave per i cittadini.