Sbarcati a Civitavecchia i turisti bloccati sulla Costa Smeralda - Terzo Binario News

Hanno perso un giorno di vacanza sapendo però di non essere contagiati. I quasi sette mila turisti rimasti a bordo della Costa Smeralda possono proseguire la crociera oppure sbarcare: in circa 1.200 infatti stanno scendendo ora sulla banchina 12 del porto per raggiungere le rispettive destinazioni.

Nel contempo stanno salendo coloro che la crociera l’avrebbero dovuta iniziare ieri e che invece sono stati costretti a trovare una sistemazione di fortuna rinunciando a un giorno di viaggio.

Il blocco si è reso necessario perché a bordo c’era una turista cinese potenzialmente contagiata dal Coronavirus.