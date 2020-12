Saxa Rubra, Nardini (Lega): “Discariche abusive e insediamenti ma Raggi esulta" - Terzo Binario News

“Incredibile che sulla pagina Facebook ufficiale di Virginia Raggi, la Sindaca affermi con orgoglio di aver fatto asfaltare Viale Maurizio Barendson, a Saxa Rubra. Non si comprende a che cosa si debba tanto vanto dal momento che, in primis, i lavori non sono stati svolti dal Comune ma da Anas, e che, soprattutto, sotto a quello stesso cavalcavia regna il degrado, con una discarica abusiva di vecchie suppellettili, gomme, poltrone ed altri materiali abbandonati”. Così in una nota Andrea Nardini, Coordinatore Lega Municipio Roma XV.

“Insomma, è come nascondere la polvere sotto al tappeto. Per di più, a distanza di 150 metri sotto ad un altro ponte lì accanto vi è un insediamento rom, e a concludere l’opera di decadenza, a due passi è ancora funzionante il vicino centro di trasbordo rifiuti dell’Ama, che avrebbe dovuto chiudere a luglio scorso, ben 5 mesi fa. Mentre le istituzioni vaneggiano, affermando di aver riportato il decoro in zona, i nostri quartieri sono in balia del degrado. I cittadini, a maggior ragione quelli di periferia, meritano decisamente di meglio.”