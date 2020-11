Incendio – a quanto pare per un guasto tecnico, come riferito dalla Polizia – nello studio della trasmissione Agorà, presente sul palinsesto di Rai 3. È quanto accaduto nella mattinata di venerdì 13 novembre.

I vigili del fuoco sono subito intervenuti per domare le fiamme, ma il fumo non sta consentendo la messa in onda del programma. Non ci sono stati feriti.