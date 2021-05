"Savana" su viale Luisiana: "Qualcuno si è dimenticato del decoro al Miami" - Terzo Binario News

“Dopo aver letto sul vostro giornale l’articolo, i residenti di viale America potrebbero ritenersi fortunati al cospetto di quelli di viale Luisiana nel medesimo quartiere”. Queste le parole di una lettrice di Terzo Binario, che ha segnalato la situazione presente nel quartiere Miami, a Ladispoli

Erba alta e vegetazione “fuori controllo” a bordo strada: “Queste le immagini sia di quando veniva curata l’area in questione, ricordi lontani, che nello stato attuale. La forza fa l’unione. Il decoro è un’altra cosa che qualcuno pare aver scordato”.

L’intervento della cittadina giunge all’indomani della proposta di alcuni residenti, che hanno scritto al sindaco Alessandro Grando, con una proposta di gestione relativa all’area verde di viale America. Nella missiva, è stato spiegato che l’obiettivo è quello di mantenere il decoro in un’area “interposta tra ville e palazzine residenziali con diversi accessi tra i quali vie è quello da viale America, oppure da un piccolo viale alle spalle del supermercato di viale Europa”.

Come raccontato da chi vive in zona, “quest’area al momento non risulta utilizzata, priva di alberature e piante. La ditta preposta dal Comune per la ripulitura taglia l’erba due-tre volte l’anno”. E, per il restante tempo, “sono gli stessi cittadini a prendersi cura dello spazio”. L’idea, in pratica, punta alla riqualificazione del perimetro per renderlo “usufruibile a tutti coloro che abitano nelle vicinanze” e anche al resto della popolazione.

