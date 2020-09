Sara Pontani campionessa regionale Cadette sui 1000m e 2000m - Terzo Binario News

L’esponente della Tirreno Atletica Civitavecchia ora guarda agli Italiani

Sara Pontani regina regionale del mezzofondo giovanile Cadetti. La biancazzurra infatti ha vinto sia 1000 metri che i 2000m ed ora è proiettata agli Italiani di Forlì previsti per ottobre.

Allo Stadio Paolo Rosi dell’Acquacetosa di Roma si è assegnato il trofeo Giorgio Bravin, storica manifestazione giovanile nazionale giunta alla 53^ edizione. La stella del sodalizio civitavecchiese è stata la Pontani che ha chiuso il chilometro in 3’05”47 e in 6’46”80 la doppia distanza.

Due gare dominate con tattiche diverse: la prima in testa dall’inizio alla fine, con il titolo mai messo in discussione; la seconda imponendosi in una volata a tre durante l’ultimo giro dopo una competizione nervosa nella prima parte di gara.

Nei 1200 siepi Leonardo Dolci sfiora il podio. È arrivato quinto ma solo a causa di una caduta all’ultima siepe e il futuro sembra suo visto che è soltanto al primo anno di categoria. Bel bronzo, per quanto inatteso della staffetta 4×100 maschile con Fabio Massimo Baliva, Matteo Bonamano, Gabriele Tarricone e Joel Calbi che hanno condotto la gara con saggezza e spinta propulsiva. Netto miglioramento nel salto in alto per Matteo Bonamano, anche lui al primo anno di categoria, che con 1,66m si piazza al quarto posto, migliorando. Un 1000m di lusso per Joel Calbi e Daniele Mellini arrivati rispettivamente al quarto e nono posto in regione. Nello sprint breve, bella prova negli 80m di Joel Calbi, Gabriele Tarricone e Matteo Testi.

In ambito femminile non ha gareggiato solo la Pontani: bene anche le altre ragazze presenti intanto con un’inedita 4×100 chiusa in 57”66 con Matilde Patanè, Sara Pontani, Sofia Fiorentini ed Emma Carucci e netto miglioramento nei 1200siepi per Matilde Patanè che termina la gara in quarta posizione. Battesimo in una grande competizione per Sofia Fiorentini che, al primo approccio agonistico, chiude bene i 1000m.

«Un fine settimana emozionante, con la società impegnata su più fronti – commentano i tecnici in campo Claudio Ubaldi e Massimo Dolci – con gli Junior a Grosseto e i Cadetti a Roma. Due titoli regionali, un terzo gradino del podio e tre quarti posti costituiscono il bilancio sontuoso di questa due giorni. Gli atleti sono andati oltre ogni più rosea aspettativa grazie sia alla determinazione con la quale affrontano le competizioni, sia alla sinergia società-allenatori-atleti che costituisce il vero valore aggiunto di qualsiasi sodalizio. Gli Under 16 ci sorprendono ogni giorno per impegno e volontà e non possiamo che essere orgogliosi di loro».