Santa Severa, #UnCastellodAmare a San Valentino - Terzo Binario News

Per San Valentino, il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture, apre le porte agli innamorati per vivere un’esperienza indimenticabile.

Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio, apertura straordinaria per #UnCastellodAmare: un weekend nel borgo medievale all’insegna dell’amore. Una proposta unica e speciale in cui al soggiorno in una delle camere dell’Ostello, tutte con bagno privato e travi sul soffitto, si potrà abbinare una visita guidata ai Musei e alla Torre Saracena, offrendo così a tutti gli innamorati una incredibile e romantica esperienza con vista sul mare.

Al termine della visita, degustazione a tema al Med la buvette del Castello.

La visita guidata, include oltre ai Musei del castello anche la Torre Saracena, alla quale accedere attraverso il ponte che la unisce alla Rocca: un passaggio romantico a picco sul mare. L’antica fortificazione cilindrica, anticamente chiamata “La Torre del Castello”, edificata a metà del IX secolo per volere di papa Leone IV, a seguito di continui rifacimenti, è giunta a noi nella sua struttura ultima datata tra il XVI e il XVII secolo. Tutto intorno il complesso, circondato da un fossato, è caratterizzato dalla presenza di quattro torri angolari, due rettangolari e due cilindriche, e da un mastio, anch’esso cilindrico, collegato al complesso da una passerella in legno.

Si può scegliere di abbinare soggiorno e visita con degustazione, oppure scegliere solo il soggiorno o solo la visita. L’esperienza destinata alle coppie non è preclusa al singolo visitatore.

TARIFFE

Visita guidata al borgo, ai Musei e Torre Saracena con degustazione, due appuntamenti ore 11.15 e ore 15.00 sabato, domenica e lunedì € 22 a persona. Prenotazione a info@castellodisantasevera.it

Ostello: verificare costi e disponibilità ai numeri T: +39.06.51681778 +39.06.51681785 +39 3398927749.

Per il soggiorno di 3 notti sconto del 10%