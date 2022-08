Santa Severa, sotto il cielo del Castello domani sera i ritmi dei mitici anni '90 • Terzo Binario News

“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, sabato 13 agosto, 90 Special.

Al Castello di Santa Severa tornano per una notte i mitici anni 90. Il concerto 90 Special di sabato 13 agosto promette di far ballare e cantare tutti i nostalgici della stagione del Festivalbar, dei teen drama californiani di Beverly Hills, della provincia di Dawson’s Creek e del Principe di BelAir. Protagoniste le canzoni, italiane e internazionali, che hanno scandito quel decennio iconico, dai Lunapop agli 883, dalle Spice Girls ai Backstreet Boys pronte a risuonare nel Castello in riva al mare.

Le porte aprono alle 19 e il concerto prende avvio alle 21. Durante la serata si esibiranno Veronica Cinque e Daniel Mastrovito, i due nomi dietro il progetto musicale VETRO, che propongono al pubblico le cover delle canzoni internazionali più famose degli anni 90, in versione piano e voce.

La serata prosegue con Tiziana Camlin & The Bla Bla Band, che si spinge ancora più indietro con delle incursioni negli anni 80. La splendida voce di Tiziana Camelin interpreta e ripropone i più famosi successi pop-rock degli Eighties, come Bryan Adams, Billy Idol, Micheal Jackson, Queen, Roxette, Depeche Mode, Huey Lewis and the News, Prince, Eurythmics. Insieme a lei sul palco la formazione composta da Francesco Savarese alla chitarra, Federico Carpita al basso, Enrico Scopa alle tastiere e Raffaele Sena alla batteria.

Chiude la serata il DJ Set by TJ UNICORNO, che più che Deejay si definisce come “il primo e unico TrashJay al mondo”. Non mixa canzoni ma mixa emozioni. Con lui in consolle tutto è possibile.

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Ingresso gratuito fino alle 22,30

Dalle 22,30 ingresso 5 euro