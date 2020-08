Santa Severa, per 'Sere d’Estate' al Castello ospite il pianista Giovanni Allevi - Terzo Binario News

Il pianista Giovanni Allevi sarà ospite del castello di Santa Severa nell’ambito del festival ‘Sere d’Estate’. Il maestro sarà intervistato da Enrico Sisti il prossimo 6 settembre 2020 alle 21. “Un risveglio delle coscienze. Una nuova primavera per l’Umanità ci attende. Un mondo meno competitivo e più solidale”. Questi i temi cari ad Allevi. L’appuntamento è organizzato come sempre dalla Regione Lazio e organizzato dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Gli eventi speciali del Castello di Santa Severa sono sostenuti da Poste Italiane.

Filosofo, compositore, pianista e direttore d’orchestra, Giovanni Allevi affronta con spirito rinascimentale le domande che i recenti avvenimenti ci pongono con urgenza. Indagatore del profondo legame tra equilibrio e dis-equilibrio, del valore dell’energia creativa che si sprigiona nelle epoche di crisi, affronterà i possibili percorsi che ci riserva il futuro, coinvolgendo il grande pubblico con il suo straordinario carisma e le dolci note del suo amato pianoforte.

‘Classico ribelle’, ‘La musica in testa’, ‘L’Equilibrio della Lucertola’ sono alcuni titoli tra i saggi filosofici del compositore, che descrivono il suo pensiero, la sua estetica musicale e la sua vita. Saranno l’occasione per intraprendere un viaggio alla scoperta delle tappe fondamentali che hanno segnato la sua carriera: le difficoltà, le paure, la rinascita e i grandi successi. “La mia vita artistica è sempre stata la ricerca di un equilibrio, tra buio e luce, tra classicità e contemporaneità, tra ansia ed ebbrezza, tra rigore e follia, tra solitudine e condivisione. Il meglio di me l’ho dato… quando l’ho perso!” (G. Allevi).

Ingresso a pagamento, posto unico € 10. Tutti gli spettacoli sono all’aperto, con posti a sedere, ed è garantito il distanziamento sociale previsto per il contenimento del Covid 19. Biglietteria online su www.castellodisantasevera.it

Disponibili anche presso la biglietteria all’interno del Castello dal martedì alla domenica dalle 15 alle 23.