Santa Severa Nord (Tolfa), il bilancio dei genitori: "Per la scuola un anno vissuto alla grande e pieno di novità" • Terzo Binario News

A distanza di qualche tempo dalla chiusura della scuola della frazione Santa Severa Nord, che ricade nel Comune di Tolfa, è il momento di tirare le somme. E lo fa, in rappresentanza dei genitori, Erika Marini.

“L’anno è trascorso serenamente, forse è il primo senza grandi pensieri, credo che sia stato possibile grazie alla fitta rete di collaborazione che si è creata fin da settembre. Il Comune ha dimostrato tantissima disponibilità nei nostri confronti, in particolare la sindaca Stefania Bentivoglio, la vice sindaca Laura Pennesi, l’assessore delegato alla frazione Mauro Folli e la dott.ssa addetta alla pubblica istruzione Marianna Sardoni sono stati un team attento e risoluto, sempre pronti ad intervenire in tempi record. Grazie al loro supporto la nostra scuola ha fatto un grandissimo passo, per il primo anno è stato erogato il servizio di doposcuola. La Domus cooperativa sociale ha curato questo servizio, garantendoci due insegnanti pazienti e preparate.

La cooperativa Avvenire di Caprarola si è occupata del servizio scuolabus fornendoci tutti i giorni corse per infanzia, primaria di primo e secondo grado. Il lavoro di tutte le operatrici, è stato eccellente con comunicazioni rapide e precise, abilissime a trovare soluzioni da vere professioniste.

In ultimo, non per ordine di importanza, un grandissimo ringraziamento a tutto lo staff della nostra scuola, preside Laura Somma, segreteria rappresentata da Antonella, sempre a disposizione per ogni richiesta. In prima linea invece i ringraziamenti vanno a tutte le nostre fantastiche maestre: Cinzia, Lorena, Mary, Vania, Mariagrazia, Giulia, Daniela ed Eleonora che hanno curato molteplici progetti ed iniziative, tra cui collaborazioni con la Margot Theatre e la riserva Naturale di Macchiatonda. Mara e Germana, amorevoli collaboratrici, tutte le rappresentati di classe e tutte le mamme che ogni anno rinnovano la fiducia alla nostra scuola!

Abbiamo una piccola oasi di pace dove ogni bambino è stimolato a sviluppare la sua unicità. La struttura è moderna e funzionale, recentemente ristrutturata pensata per avere un risparmio energetico grazie all’impianto fotovoltaico ed al cappotto termico. Le aule sono spaziose e luminose, con ampi spazi verdi, sono presenti una fornitissima biblioteca ed una grande palestra. A seguito dei fondi del PNRR saranno realizzate un’aula polifunzionale, una mensa ed il nido.

L’augurio per il futuro anno è che si possa continuare su questa scia, offrendo un servizio sempre migliore”.