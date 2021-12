Santa Severa, Natale al Castello con la Festa delle meraviglie della Regione Lazio - Terzo Binario News

Il Castello di Santa Severa sarà la splendida location di una delle molte Feste delle Meraviglie organizzate dalla Regione in tutto il Lazio e nella Capitale. In programma tantissimi appuntamenti negli spazi regionali: dai classici mercatini, ai laboratori e gli spettacoli per i più piccoli. Ma anche presepi viventi, concerti di musica tradizionale, l’immancabile incontro con Babbo Natale e la Befana e tanto altro. Un ricco calendario di eventi ospitati in luoghi di grande fascino: oltre al Castello di Santa Severa, le Grotte di Pastena e Collepardo e il Pozzo d’Antullo, la Certosa di Trisulti, il Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino, e negli spazi regionali di Roma, il WeGil, lo Spazio Rossellini, Scena e Cento Incroci.

“Torniamo a vivere insieme queste festività nei luoghi della cultura del Lazio. Un’offerta di qualità per tutte e tutti con tante iniziative dedicate alle famiglie e a tutti coloro che desiderino respirare il calore di questo periodo così gioioso. Con Le Feste delle Meraviglie, gli spazi regionali si illumineranno non solo per vivere insieme le atmosfere tipiche di questo periodo dell’anno ma anche per far scoprire le tante e diverse tradizioni del nostro territorio e conoscere l’immenso patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del Lazio”, ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

A partire da domani, 8 dicembre, e fino al9 gennaio, il Castello e il borgo medievale di Santa Severa si illuminano a festa con il Villaggio delle Meraviglie. Nelle piazze e nei cortili dell’antico maniero si potrà passeggiare accompagnati dal suono delle più belle musiche natalizie eseguite dai classici zampognari, ma vedere anche artisti di strada, il teatro dei burattini, band di musica dal vivo, e tanto altro. Tra le attrazioni di questa edizione, una grande e attrezzata pista di pattinaggio sul ghiaccio e un ricchissimo Mercatino di Natale. All’interno del Castello, grandi e bambini potranno vivere l’emozione di scoprire la Casa di Babbo Natale che sulla sua poltrona, sarà pronto ad ascoltare i desideri dei più piccoli e a fare una foto ricordo con loro, vicino a un maestoso albero di Natale. All’interno della Foresta Incantata, tra gli alberi e suggestive figure luminose sospese, i bambini potranno entrare nella Casa della Befana e incontrarla mentre è intenta a preparare calze e dolcetti. Sul grande prato antistante, inoltre, si potrà salire su un’antica giostra a cavalli di fine Ottocento e provare l’emozione di trottare sui pony di Babbo Natale. Sul piazzale delle due Chiese, inoltre, sarà allestito un grande presepe ambientato in un borgo marinaro: i visitatori, accompagnati dalla suggestione del mare, potranno incontrare i personaggi della grande tradizione natalizia italiana. Tutte le informazioni sono disponibili al link www.castellodisantasevera.it.