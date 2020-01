Santa Severa, musica al Castello nel weekend - Terzo Binario News

di Michela Nunnari

Questo fine settimana, da venerdì 24 al 26 gennaio, presso Il Castello di Santa Severa, negli spazi del complesso storico, si potrà assistere, gratuitamente, a concerti di musica classica e masterclass rivolte a musicisti Italiani e stranieri under 35.

La manifestazione, “Il Castello delle 7 note”, si svolgerà in tre giornate di musica classica, dove, Maestri ed allievi avranno l’occasione per alternarsi nelle loro performance e sarà anche occasione sia per valorizzare i talenti di ognuno, sia per condividere la contemporaneità della musica stessa non solo con la didattica ma con una formazione di alta qualità.

L’iniziativa fa parte del programma di valorizzazione del Castello di Santa Severa, nell’ambito del progetto “Itinerario Giovani” finanziato dalla Regione Lazio – Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù.

L’evento, presentato dall’Associazione AIM Roma e L’Associazione Ars Trio di Roma, ha lo scopo di veicolare, attraverso i giovani, messaggi positivi per altri giovani e per la collettività e di valorizzare il territorio laziale in contesti stimolanti e funzionali.

Tra le musiche proposte: Ludwig van Beethoven, Robert Schumann e Domenico Scarlatti.