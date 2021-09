Santa Severa Futsal: girone, calendario e… nuovo presidente - Terzo Binario News

Girone, calendario e… nuovo presidente. La Santa Severa Futsal è in un momento cruciale del pre-stagione visto che c’è stato un avvicendamento importante nella dirigenza e contemporaneamente si è definita la stagione 21-22 attraverso girone e calendario della C2 che vedrà il suo avvio il 9 ottobre.

I neroverdi sono stati inseriti nel raggruppamento A con le formazioni viterbesi, lacustri e romane. Ecco le avversarie: Bracelli Boccea Roma, Etruenergy Vignanello (prima avversaria stagione in trasferta per gli uomini di Vincenzo Di Gabriele), Città Eterna Ponte Galeria, Futsal Ronciglione, Trastevere, Virtus Anguillara, Casalotti, Spinaceto, Tevere Roma, Ulivi Village, Monterosi e Discipline Sportive Belle Arti. Tredici compagini e dunque un turno di riposo, il 18 dicembre e 4 aprile per i santaseverini.

«Nessuna sorpresa dal girone, sono le avversarie che ci aspettavamo – commenta l’allenatore – d’altronde se l’ambizione è quella di provare a vincere il campionato, non deve interessare chi si affronta. Infatti il calendario è solo l’ordine delle gare». Non manca poi una tirata d’orecchi ai suoi: «Oggi arriva la formazione romana dell’Epiro al PalaDeAngelis alle 15 per un’amichevole, ma non ci arriviamo nelle migliori condizioni. Nelle ultime due settimane non ci siamo allenati affatto bene e non escludo qualche taglio in rosa. Serve dare un segnale importante se si intendono perseguire obiettivi importanti».

La nomina del nuovo presidente sembra andare in questa direzione. A prendere il timone come nuovo presidente è Liberto Fiorelli: «Cercherò di incarnare al meglio gli ideali che questo gruppo, non solo a livello sportivo, rappresenta. Da uomo di sport mi piacciono le sfide, ma soprattutto mi piace vincerle e il progetto che stiamo mettendo in piedi è vincente. Arrivo ai vertici di un gruppo molto affiatato e questo è un punto di partenza importantissimo perché la differenza la fa la squadra e non il singolo».

Direttore di banca, è stato dirigente anche in altre società. Gli passa il testimone Daniele Guidoni, uno dei fondatori e figura chiave del Santa Severa Futsal. A completare l’organigramma ci sono Italo Donnini, Marco Bianchi, Biagio Di Micco e Fabrizio Precetti.