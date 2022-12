Santa Severa Futsal capolista di C2 alla pausa natalizia • Terzo Binario News

I neroverdi hanno mancato l’allungo pareggiando nel recupero del PalaDeAngelis con la Virtus Anguillara

Tempo di bilanci anche per il Santa Severa Futsal. I neroverdi stanno disputando un campionati di vertice nel girone D di C2, visto che sono primi in classifica con 29 punti in 11 gare disputate, frutto di nove successi e due pareggi. In graduatoria, segue a un punto di distanza il Circolo Canottieri Lazio.

Nel penultimo turno disputato, è arrivato un successo esterno per 4-2 nella tana del Bracelli, con le reti messe a segno da Patrizio Maggi, Manuel Morra, Simone Petito e Matteo Tiberi. Invece nel recupero de PalaDeAngelis di Santa Marinella contro la Virtus Anguillara è arrivato un 5-5 con tripletta di Maggi e doppietta di Manuel Morra.

Il raggruppamento è composto da 13 squadre e proprio ai santaseverini spetterà il turno di riposo il 7 gennaio, alla ripresa del campionato. Il ritorno in campo per la compagine di Vincenzo Di Gabriele è previsto per il 14 gennaio, sul campo della District Seven, per l’ultima di andata.