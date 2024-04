Santa Severa Futsal all'ultimo respiro: conquistato il play-out • Terzo Binario News

Successo ad Aranova e soprasso sull’Anguillara, ora spareggio in casa del Santos

Colpo di scena nella C1 di futsal: con un’accelerazione improvvisa, il Santa Severa evita la retrocessione diretta conquistandosi un play-out insperato. All’ultimo respiro, i neroverdi hanno battuto l’Aranova in trasferta per 5-4, raggiungendo la penultima posizione e condannando così alla retrocessione in C2 la Virtus Anguillara.

Sconfitta assolutamente indolore per la Futsal Civitavecchia invece, battuta 5-2 in trasferta dal Gap ma già salva ormai da un paio di turni.

Un passo indietro per la giornata al cardiopalma che ha chiuso la stagione regolare del girone A.

Due le retrocessioni previste, con un posto già assegnato alla Spes Poggio Fidoni, ritiratasi appena iniziato il girone di ritorno, dunque c’era da spedire all’inferno un’altra compagine. Con la formazione civitavecchiese salva grazie ai 30 punti e 9 punti di vantaggio sull’ultima – quando ne bastavano 8 per non disputare lo spareggio – andava designata l’avversaria dello Sporting Santos. In lizza Santa Severa e Virtus Anguillara, rispettivamente ultimo con 14 punti e penultima con 16. Gli anguillarini sono stati battuti da La Pisana per 4-1 mentre a sorpresa i santaseverini hanno espugnato Aranova. Balzo a 17 punti con sorpasso annesso e play-out da disputare in casa del Santos, dopo una stagione che li ha visti languire in ultima posizione quasi sempre. Nella trasferta vittoriosa di Aranova hanno segnato capitan Jeanpier Gaone, Fabrizio Cavedal e Alessandro Guidoni ma il mattatore di giornata è stato Manuel Morra con una doppietta. Per cui la compagine di mister David Delluniversità si gioca l’ultima possibilità di rimanere in categoria a patto però di avere ragione del Santos nella sfida del Trastevere Stadium.

Invece la stagione dei nerazzurri termina con una sconfitta per la Futsal Civitavecchia, battuta 5-2 dal Gap. Al circolo dei Parioli gara senza assili per nessuna delle contendenti, con i romani avanti 4-0 già nel primo tempo. Nella ripresa i centri di Simone Mondelli e Manuel Terzini. Il commento di mister Umberto Di Maio: «Premesso che si è trattato di poco più di un’amichevole – precisa – nel primo tempo siamo stati dei fantasmi. Questo mi dispiace, anche se sono contento che si sia raggiunto un obiettivo difficile come la salvezza».