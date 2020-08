Santa Severa: aperitivo e presentazione del libro " Storie di torri lunghe più di un metro" - Terzo Binario News

Sabato 8 agosto, a partire dalle 18.00 al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, sulla terrazza affacciata sul mare dell’area spettacoli del Festival Sere d’Estate, Alessandra Laterza presenta il suo libro ” Storie di torri lunghe più di un metro “. Una pubblicazione adatta a tutti che raccoglie racconti per ogni età, nati dalla penna di scrittori professionisti e di persone comuni raccolti durante il periodo della pandemia del 2020. Per “rompere” l’isolamento forzato la comunità di Tor Bella Monaca, quartiere della periferia romana, ha accorciato le distanze necessarie a prevenire la diffusione del Covid-19, attraverso storie e filastrocche inedite, lette dalla libreria Booklet Le Torri.

Alessandra Laterza, conosciuta in zona come La Libraia, ha saputo cogliere l’esigenza di condivisione di una comunità e ha dato vita ad un progetto che ha trasformato le torri in una fonte incredibile di narrazioni.

I bambini e le bambine dell’I. C. Melissa Bassi, insieme alle loro famiglie e alle loro insegnanti, sono diventati autori ed autrici, illustratori ed illustratrici di questo libro, a testimonianza della bellezza di una periferia.

Partecipano all’incontro la Consigliera regionale del Lazio, Marta Bonafoni e il giornalista Valerio Piccioni.

L’Associazione Libriamo Torbella nasce dalla voglia di sostenere un polo culturale e sociale come la libreria Booklet Le Torri. La libreria, nata due anni fa dal sogno della sua titolare e l’unica nel quartiere di Tor Bella Monaca è divenuta un centro formativo di aggregazione indispensabile alla quale le istituzioni educative e gli abitanti non possono e non vogliono rinunciare.

L’Associazione promuove iniziative culturali nella periferia romana, sostiene il percorso di crescita dei suoi abitanti attraverso la lettura e crea spazi ludico ricreativi.