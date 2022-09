Santa Severa, al Castello domani serata doppia con Giovanni Truppi e Francesco Forni • Terzo Binario News

“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, venerdì 2 settembre alle 21, Giovanni Truppi. Evento realizzato in collaborazione con Fondazione Romaeuropa.

Arriva al Castello di Santa Severa il cantautore napoletanoche ha conquistato il pubblico con la sua rara sensibilità e la capacità di attingere da linguaggi diversi, come il jazz, il rock, il punk e la canzone d’autore, unendoli a una spiccata inventiva metrica. Le sue canzoni sono capaci di tratteggiare universi straordinariamente umani e sfaccettati, di scavare a fondo tra i sentimenti, anche quelli più dolorosi, per poi risollevarsi abilmente tra ironia e idealismo.

Al suo fianco, sul palco, una vera e propria super band formata da Alessandro “Asso” Stefana (Vinicio Capossela, PJ Harvey, Guano Padano, Mike Patton) alla chitarra, Fabio Rondanini (Calibro 35) alla batteria e Luca Cavina (Calibro 35) al basso.

In scaletta troveranno spazio tanti brani della sua decennale carriera, a partire dalle canzoni contenute nel disco-antologia “Tutto L’Universo”, uscita nel 2022 per Virgin Records/Universal Music Italy, un compendio della sua essenza artistica. L’album contiene inoltre il singolo presentato al 72esimo Festival di Sanremo “Tuo padre, mia madre, Lucia” e la cover del brano di De André“Nella mia ora di libertà”, presentata sempre a Sanremo insieme a Vinicio Capossela con la speciale partecipazione di Mauro Pagani.

Ma non solo: durante il concerto il pubblico avrà la possibilità di scoprire anche pezzi inediti, che riveleranno in anteprima le nuove strade artistiche, come sempre mai scontate, che Giovanni Truppi sta percorrendo. Un’occasione preziosa, quindi, per poter ascoltare la musica passata, presente e futura di Truppi, e apprezzarne la magia nel modo migliore: dal vivo. La sua abilità come musicista, che sia al pianoforte o alla chitarra, e il suo magnetismo come performer, affiancano e completano la sua capacità di scrittura e composizione.

Ad aprire il concerto di Truppi è Francesco Forni, musicista napoletano con una lunga carriera alle spalle, ricca di produzioni che spaziano dalla composizione di colonne sonore per teatro, per cinema a una copiosa discografia in cui figura in diversi ruoli, come chitarrista, compositore, produttore, cantautore.

Forni presenterà dal vivo il concept album “Una sceneggiata”,uscito a marzo 2022. L’album, scritto e cantato in napoletano, èil racconto di una storia d’amore “della strada” con tutte le sue contraddizioni e insidie. Una sorta di West Side Story ambientata nei vicoli di Napoli, ispirata allo spettacolo teatrale “Spacciatore”, con soggetto di Pierpaolo Sepe e la drammaturgia di Andrej Longo.

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Biglietti: € 15 + € 2 di prevendita

