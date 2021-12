Santa Marinella, un nuovo pullmino per la Misericordia regalo di Natale dal Comune - Terzo Binario News

“Un bellissimo regalo di Natale non solo per noi, ma per tutta la comunità cittadina”. Sono le parole pronunciate dal governatore della Misericordia di Santa Marinella Stefano di Stefano che, interpretando il sentimento comune di tutti i volontari, intende ringraziare sentitamente il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio per aver finanziato con ben 15 mila euro l’acquisto del nuovo pulmino indispensabile per proseguire il servizio di trasporto dei ragazzi e studenti disabili.

“Un gesto di grande solidarietà e sensibilità nei confronti delle fasce sociali più deboli e che anche grazie alla generosità mostrata da tanti cittadini che hanno voluto contribuire personalmente alla causa sta per rendere possibile l’acquisto del nuovo e necessario veicolo – afferma ancora il governatore -. Voglio ringraziare l’assessore D’Emilio perché immaginiamo con quali sforzi e caparbietà sia riuscito a reperire una somma di gran lunga superiore alle aspettative mantenendo fede all’impegno preso. Queste attestazioni di stima e riconoscimento nei confronti del nostro operato non possono che renderci felici e orgogliosi ma, soprattutto, ci spronano ad agire sempre meglio e con maggiore determinazione perché quando si opera anche in sinergia con le istituzioni, i risultati, concreti e tangibili, arrivano”.

“Continueremo dunque grazie anche al supporto dell’amministrazione comunale a svolgere il nostro compito che è quello di stare sempre al fianco degli ultimi, perché mai nessuno debba rimanere solo o indietro – conclude Stefano di Stefano -. E lo faremo con la speranza nei nostri cuori di poter essere sempre utili alla collettività”.