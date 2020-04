Santa Marinella, un cittadino a Tidei: "Cosa fa nella Perla per contenere i contagi?" - Terzo Binario News

“Vorrei che fossero rivolte al sindaco di Santa Marinella queste due domande:

Gentile sindaco, lei in quanto prima autorità sanitaria sul territorio, visto l’art. 50, comma 5 del TU Enti Locali

1) considerato quanto sta accadendo nelle rsa ed in particolare in quelle di Civitavecchia cosa ha intenzioni di fare per prevenire il contagio nelle rsa di santamarinella?

2) considerato l’incremento dei contagi a Santa Marinella oltre la percentuale nazionale e regionale di incremento cosa ha intenzione di fare per garantire il rispetto delle disposizioni governative e per rinforzare le misure di contenimento e riduzione del contagio?