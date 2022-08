Santa Marinella, torna "Delittammare": domani con le indagini di Lolita Lobosco • Terzo Binario News

Sta tornando alla Perla la quinta edizione di ‘Delittammare’, uno degli appuntamenti clou dell’estate a Santa Marinella, grazie al contributo di LazioCrea sempre attenta alla diffusione della cultura.

Ad annunciarlo è il Sindaco Pietro Tidei in compagnia della consigliera delegata alle Pari Opportunità Maura Chegia che, insieme a Paolo Tagliaferri, daranno vita ad uno degli imperdibili incontri di agosto che sarà ospitato per due serate sulla terrazza del Porto Turistico, in via Roma.

Domani, 19 agosto, saranno raccontate le avventure del vicequestore Lolita Lobosco in ‘Terra Rossa’ dell’autrice Gabriella Genisi, ispiratrice della seguitissima serie tv della Rai, interpretata da Luisa Ranieri che tra l’altro lo scorso mese si trovava proprio al Porticciolo di Santa Marinella per girare la seconda serie.

Sabato 27 agosto invece sarà la volta del re del noir italiano Giancarlo De Cataldo, autore del grande successo di ‘Romanzo Criminale’, il quale presenterà la sua ultima opera, intitolata ‘La Svedese’.

La rassegna noir di Delittammare anche quest’anno presenta una scaletta molto interessante con ospiti di alto livello nella suggestiva terrazza del porticciolo turistico. L’appuntamento è alle ore 21 e l’ingresso gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.