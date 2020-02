Santa Marinella, Tidei alla Lega: "Le bandiere le cambio a mie spese" - Terzo Binario News

Non si fa attendere la risposta del primo cittadino Tidei alle accuse della Lega per il tanto fumo mediatico ma privo di risultati.

TIDEI- Quando non si sa che dire è meglio tacere! La Lega di Santa Marinella che dovrebbe tenere il capo sottoterra come gli struzzi per quello che le precedenti amministrazioni hanno fatto al paese trova il coraggio di attaccare questa maggioranza che ogni giorno, fortunatamente può annunciare la consegna di una gara , l’ottenimento di un finanziamento o l’inaugurazione di opere fatte e documentate.

Gli amici della Lega – prosegue Tidei- hanno condotto il Paese, con una amministrazione scellerata , al default finanziario che oggi , stanno pagando tutti i cittadini.

Nonostante le casse vuote abbiamo fatto tantissime opere grazie al reperimento di finanziamenti pubblici , regionali e ministeriali che ci hanno consentito, tra le tante cose , di mettere in sicurezza fossi e caditoie, di ripristinare immobili comunali e scuole e di garantire , per il prossimo anno scolastico la riapertura del Plesso Vignacce oggi ospitato dalle suore Benedettine.

A dispetto di quanto detto nell’articolo – prosegue Tidei – i lavori alle scuole si faranno rispettando i termini previsti.

Sullo stato della casetta rosa vorrei che fosse rappresentata la realtà dei fatti. Anche quell’immobile non godeva di ottima salute, insieme alla famiglia Trincia abbiamo provveduto a restituirgli una dignità con, tra l’altro il ripristino del cancello in ferro a costo zero.

Sulle bandiere ribadisco che , le casse vuote lasciate dagli amici della Lega non ci consentono di comprare neanche quelle che sono di fatto il simbolo dell’istituzione Italiana ed Europea! Tranquilli sto provvedendo pian piano a sostituirle tutte (a mie spese).

Invece di rodersi il fegato nel vedere una maggioranza coesa che lavora ed ottiene risultati – conclude Tidei – invito la Lega di Santa Marinella a collaborare per il bene del paese e dei cittadini.