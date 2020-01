Santa Marinella, terminata la bonifica dell'ex cementificio - Terzo Binario News

Commissionati direttamente dalla proprietà, il gruppo SALINI/IMPREGILO/GHELLA, sono terminati da alcuni giorni i lavori di bonifica, pulizia del verde e di alcune aree presso l’ex Cementificio.

L’operazione di bonifica è stata effettuata dalla società municipalizzata Santa Marinella Servizi che ha provveduto a pulire una buona parte dell’area, liberando la stessa da ex serre decadenti e pericolose, rifugio di topi e serpenti oltre che rimuovere vegetazione abnorme che impediva l’accesso nell’area praticamente interdetta a qualsiasi passaggio pedonale e non.

La pulizia consente ora alla proprietà di avviare indagini con tecnologia elettromagnetica e dielettrica al fine di indagare il sottosuolo e l’ubicazione di cavità. Possibili prossime soluzioni di utilizzo dell’area saranno valutate nel rispetto delle leggi e del contesto ambientale.

Tidei – la Multiservizi comunale guidata dall’Avv.Pietro Andolfi ha dimostrato di poter ricevere commesse esterne, ampliando i servizi offerti in favore delle casse della stessa società che possono avvalersi di nuovi introiti.

La proprietà ha in programma di presentare all’Amministrazione comunale un master plan ed eventuali idee di sviluppo subordinate però all’approvazione del MIBACT a causa di un vincolo storico posto a salvaguardia dello stabile.

Per questo motivo ho invitato il Ministro Franceschini a Santa Marinella per verificare di persona lo stato delle cose e di manufatto che cade a pezzi, pericolante che oggi costituisce un disdoro in termini di immagine rispetto l’ambiente circostante.

Sosterremo progetti di sviluppo e di rigenerazione urbana purchè siano essi eco-sostenibiliti e compatibili con l’urbanistica del territorio.