Santa Marinella Summer Camp, centro estivo della Stella Polare per bimbi e ragazzi disabili • Terzo Binario News

“Un campus estivo in piena regola, anche se davvero particolare, per divertirsi, socializzare e imparare cose nuove, un progetto sperimentale unico nel suo genere.

Una nuova grande scommessa per superare tutti gli ostacoli e sconfiggere i pregiudizi.

Si chiama semplicemente Summer Camp ma è un’iniziativa interamente dedicata ai bambini e ragazzi diversamente abili nel territorio, per offrire un’opportunità di svago e apprendimento e delle ore spensierate per i propri genitori. Inizierà il 26 giugno fino al 13 agosto a Santa Marinella all’interno del parco pubblico attrezzato “ Martiri delle Foibe” in via Lombardia in zona Valdambrini gestito dalla Stella Polare APS. I volontari non sono certo nuovi a iniziative di questo tipo e già in passanto hanno dimostrato di non temere le sfide, pur di dimostrare che la disabilità non deve precludere ai giovani di vivere tutte quelle esperienze di crescita, che non possono essere riservate ai loro coetanei normodotati, anche se, ancora oggi le barriere più difficili da abbattere non sono solo quelle architettoniche, ma quelle mentali di tutte le persone, compresi la maggior parte dei genitori che non riescono a capire le potenzialità che può avere il proprio figlio, affidandosi a mani esperte e non tenerlo sempre tra le proprie mani. Tra le tante iniziative, svolte in passato dalla Stella Polare, anche le tre indimenticabili traversate con un pattino a remi nelle acque del mar tirreno, con la fattiva collaborazione del Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella. L’obbiettivo di tutti i progetti dell’associazione stella polare, è sempre stato quello di dimostrare che, anche le persone con disabilità, possono compiere imprese eccezionali ma, come cantava il compianto Lucio Dalla: “l’impresa eccezionale è essere normali”. Altre attività svolte all’interno del parco come “Le mini Olimpiadi” attività di ogni tipo: florovivaistica, manipolazioni e tanto altro, o all’esterno con corsi di riabilitazione equestre, ecc.

I DETTAGLI

Questa volta come a spiegato il Presidente Maurizio Poleggi si è pensato di offrire un servizio utile ai ragazzi diversamente abili, ma soprattutto alle famiglie, dando loro la possibilità, nel periodo estivo, di avere del tempo a disposizione, prendendosi cura dei propri figli. L’apertura del centro estivo è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione CARICIV di Civitavecchia, sempre molto sensibile alle iniziative sociali, con il Patrocinio del Comune di Santa Marinella e della supervisione dei Servizi Sociali che ha provveduto a far sistemare tutto il piazzale del parco per renderlo perfettamente accessibile e dell’immancabile contributo della Misericordia di Santa Marinella per il trasporto. Il Summer Camp sarà aperto, ogni giorno, fino al 13 agosto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Oltre ai volontari sarà presente personale specializzato nell’assistenza ma anche animatori. Ma per l’associazione Stella Polare le parole inclusività e integrazione non sono solo concetti astratti, perché il primo vero animatore sarà proprio il giovane Alessandro Poleggi, un disabile che ha fatto della conquista dei diritti dei soggetti fragili la sua ragione di vita, che offrirà ai partecipanti lezioni di informatica. Non mancheranno attività sportive, con laboratori di musica, teatro, inglese, arte e fotografia e con tanti giochi all’aperto. Insomma , promettono gli organizzatori, un campus estivo in piena regola. Per ricevere informazioni ci si può recare presso il Parco Martiri delle Foibe in via Lombardia o telefonare al numero 3898934659”.