Santa Marinella sul velluto, Tolfa all'ultimo respiro • Terzo Binario News

Al Fronti rossoblù vittoriosi 4-1 sul Ronciglione; allo Scoponi i collinari superano 2-1 il Tarquinia

Dominio Santa Marinella sul Ronciglione, il Tolfa batte il Tarquinia all’ultimo respiro.

Questi i risultati della settima giornata nel girone A di Promozione.

Allo stadio Fronti, i rossoblù non hanno dato scampo all’undici cimino, chiudendo la pratica già nel primo tempo ad aprire le danze è stato Alessandro Caforio, con la rete messa a segno al 16’.

Poi raddoppio al 37’ ad opera di Peppe Tabarini. Nella ripresa, al 15’ timbra il cartellino bomber Mauro Catracchia mentre al 22’ Tabarini sigla la doppietta personale che vale il 4-0. Di Simone Scerrati dal dischetto l’unica rete ospite al 34’.

Mister Emiliano Cafarelli è soddisfatto di successo e prestazione: «In particolare mi ha reso contento la gestione della partita, iniziata bene e proseguita in maniera importante. I ragazzi erano sempre a caccia di smarcamenti, c’è stato ritmo senza dare punti riferimento all’avversario. È un passo in avanti, perché ho visto applicate tante situazioni provate nell’allenamento settimanale, peraltro al cospetto di un avversario importante come il Ronciglione che invece abbiamo messo in affanno. Mi secca solo il gol preso, causato da una disattenzione ma alla squadra vanno fatti solo i complimenti per la disponibilità dimostrata e la qualità espressa».

Allo Scoponi, gara dai due volti. Prima metà appannaggio dei collinari che segnano con Andrea Moretti che segna di testa su calcio d’angolo battuto da Valerio Imperiale. Poi cresce la formazione di Fabrizio Ercolani che prende campo e, sebbene Moretti fallisca un’occasione ghiottissima al 23’, trova il pari (meritato) al 33’ con Alessio Raffaelli che insacca da dentro l’area piccola. Sull’1-1 entra Federico Superchi che trova il punto decisivo al 45’: palla sanguinosa persa dai giocatori etruschi a metà campo e palla precisa di Moretti per la testa di Superchi che fa gonfiare la rete del Tarquinia. «Il calo del secondo tempo – dice mister Roberto Macaluso – è presto spiegato. Se in serie A soffrono per le gare di Coppa, figurarsi noi che non viviamo di calcio. Però è un successo prezioso».

Prima del fischio di inizio, la società biancorossa ha donato una targa a Fabio Marconi, ora al Tarquinia, che nel Tolfa ha militato per 10 stagioni.

In classifica il Santa Marinella sale a 14 punti con il Fregene a una lunghezza dalla capolista Sorianese (ieri a riposo); il Tolfa, con 12 punti, è quinti insieme a Cerveteri, Palidoro e Palocco. Mercoledì squadre di nuovo in campo per il turno infrasettimanale dell’ottava giornata: il Tolfa fa visita alla Duepigrecoroma mentre il Santa Marinella è di riposo.