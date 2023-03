Santa Marinella Street Sports, embrione di polisportiva • Terzo Binario News

Il progetto nasce da tre associazioni sportive della Perla, ovvero polisportiva Azzurra (badminton), Santa Marinella Ring (pugilato) e Santa Marinella Rugby

Santa Marinella Street Sports è un progetto nasce da tre Associazioni Sportive di Santa Marinella, Polisportiva Azzurra (Badminton) ASD Santa Marinella Ring (Pugilato) e ASD Santa Marinella Rugby.

L’ATS (associazione temporanea di scopo) Street Sports ha un obiettivo ludico-motorio, ovvero gli iscritti praticheranno gli sport divertendosi senza alcuna forma di agonismo che mira inoltre a sensibilizzare tutte le famiglie allo sport e al movimento.

Il nome Santa Marinella Street Sports unisce la voglia di integrare quei bambini e quei ragazzi che per varie situazioni non hanno l’opportunità di fare sport con il rischio di ritrovarsi in strada senza alcuna guida. L’idea infatti è quella di far praticare le tre discipline sportive durante la settimana a soli €40 per stagione sportiva.

Le attività verranno svolte:

Badminton – Palestra della Scuola Media Carducci

Pugilato – Via delle Colonie 50

Rugby – Piazzale Della Gioventù

“Crediamo fortemente che lo sport oltre a formare campioni, è lo strumento che forma persone consapevoli del valore umano di ognuno.

Speriamo vivamente che ogni famiglia possa cogliere questa opportunità per la crescita dei propri figli e di conseguenza possa migliorare l’ambiente in cui vive”.