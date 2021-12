Santa Marinella sorpresa del girone A di Promozione - Terzo Binario News

Se non è la sorpresa del girone A di Promozione, sicuramente il Santa Maronella è una delle sorprese – insieme al Borgo San Martino – di questa prima metà di stagione.

Con 26 punti in 13 gare, e una media gusta giusta di due punti a partita, i rossoblù sono quarti in condominio proprio con l’undici cerite ben lontano da quella zona retrocessione che in estate si voleva evitare. Un bel cammino per gli uomini di Nicola Salipante che ora intendono confermarsi, anche se in rosa c’è qualche avvicendamento in corso. Infatti è arrivato il portiere Leonardo Pancotto per sostituire Del Duchetto che ha lasciato nell’autunno scorso. Ai saluti Federico Converso, che ha chiesto cessione al Manciano in Toscana, e Alessio Palmarucci è andato al Palocco primo in classifica nel girone C. Altro arrivo, anzi meglio dire un ritorno, quello di Marco Caleffi: il classe 2002 proviene sì dal Palidoro ma l’anno scorso vestiva la maglia santamarinellese prima che scoppiasse la pandemia da Covid. In questi ultimi due giorni di trattativa qualche altra novità potrebbe verificarsi. «Vediamo se capita qualcuno – spiega l’allenatore – intanto con Caleffi abbiamo coperto in un colpo solo il settore under e il vuoto apertosi sull’esterno basso di difesa. Se capita qualche altra possibilità di ingaggio, la valuteremo». Poi c’è da giudicare la stagione dell’undici della Perla, vista però con gli occhi dell’allenatore: «Il bilancio finora è più che buono se non proprio ottimo. Quella attuale è una squadra creata dal nulla e senza pretendere nulla. Eppure, siamo quarti in classifica con tutte le difficoltà incontrate fino adesso. Da mesi ci alleniamo su una metà campo a Civitavecchia, in attesa che sistemino l’impianto di illuminazione. I lavori partiranno intorno al 20 gennaio e così potremo allenarci allo stadio Fronti anche di sera consentendoci di usare tutto lo spazio disponibile. C’è da pazientare, ma sono ben contento così perché stiamo facendo bene. Un rimprovero? Nessuno, semmai il rimpianto per tutti quei rigori sbagliati che ci sono costati l’estromissione dalla Coppa Lazio contro il Tolfa e in campionato, con tre punti, saremmo stati ancora più vicini alla vetta. La Promozione però è ancora lunga e guardiamo avanti» conclude Salipante.

Concorde sulla disamina capitan Lugi Trebisondi: «Finora siamo andati proprio bene – dice il numero 8 – e siamo lassù nonostante le difficoltà di allenamento che viviamo quotidianamente. Finora, a parità di valori in campo, a fare la differenza è stata la qualità degli uomini. Fra poco sarà facile strutturarci anche se il girone di ritorno è molto diverso da quello andata. Anzi, per me è come se fossero due veri e propri campionati diversi, come avveniva in Argentina fino a pochi anni fa con l’Apertura e il Clausura. Le squadre si rafforzano, gli equilibri si modificano e diventa un’incognita giocare anche contro quegli undici che si conoscono bene. Già la prossima sfida contro il Canale va in questa direzione: l’arrivo di Sperduti in panchina gli ha dato una spinta nuova».