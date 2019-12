Santa Marinella, sollievo da iPcV: "Salvo il pino di piazza Trieste" - Terzo Binario News

“L’allarme seguito ai post allarmistici e contraddittori di Sindaco e Vicesindaco che annunciavano l’abbattimento di un albero a piazza Trieste, ha dato i suoi frutti.

Il pino, vittima annunciata delle seghe della Giunta, è stato alleggerito e in parte potato come indicato nella perizia tecnica delprof. dott. Rocco Sgherzi.

Ringraziamo le decine di persone, che nonostante il freddo e la levataccia, sono scese in piazza in difesa del bene comune.

Grazie a loro, i santamarinellesi non vedranno ulteriormente deturpata Piazza Trieste, uno dei luoghi più suggestivi della nostra città.

Ora, però, passato lo spavento, torniamo a chiedere con forza la convocazione di un tavolo di confronto che serva ad individuare unprogetto condiviso per riqualificare la Piazza.

Siamo convinti che la sicurezza dei cittadini e la bellezza della città siano valori da far convivere e sollecitiamo l’amministrazione a intraprendere un percorso di riqualificazione dell’intera piazza che tenga conto sia dell’incolumità delle persone, sia del mantenimento della bellezza e della godibilità del sito.

Si pensi a ridisegnare la Piazza tenendo conto della sua accessibilità, della sua vivibilità e del piacere che i cittadini provano nel frequentarla. Si individuino le alberature alternative per sostituire i pini, quando sarà necessario.

Nel frattempo, si proceda come procederebbe un’amministrazione virtuosa e si faccia la necessaria manutenzione agli alberi affinché i ripetuti “al lupo al lupo” allucinati e allucinati non diventino una realtà, a causa della trascuratezza con cui continua ad essere gestito il nostro territorio”.

Il Paese che Vorrei