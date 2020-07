Santa Marinella: siringhe e cicche di sigarette, pulizia della spiaggia con Natureducation - Terzo Binario News

“Nella giornata di ieri con 20 volontari dai 18 ai 40 anni e due bambine fantastiche di 3 e 4 anni, abbiamo bonificato la spiaggia libera “Il Lido”. I principali rifiuti raccolti sono stati polistirolo, bottigliette in plastica, cartacce della pizza, circa 1000 sigarette, mentre aghi e siringhe purtroppo non mancano mai”. Così l’associazione Natureducation 2019.

“L’assenza di secchi in spiaggia non fa che aiutare i maleducati a gettare i loro sporchi rifiuti in spiaggia, nonostante il giorno dopo frequentino ancora quel posto. Abbiamo tolto anche 2 sacchi grandi di legna che occupava circa un terzo del piccolo arenile, restituendo almeno un metro di spiaggia ai bagnanti”.

“Purtroppo la quantità di legno è ancora tanta e se chi di dovere non se ne occuperà, resterà così! Grazie a tutti i volontari, la cosa che più ci da gioia è la partecipazione per la prima volta di otto persone, avanti così”.