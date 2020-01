Santa Marinella si dota di energia solare a lungomare Marconi e al Circolo Over 60 - Terzo Binario News

Con un contributo di 90.000,00 ottenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico finalizzato all’efficientamento energetico , saranno realizzati due impianti fotovoltaici, uno presso la Sede Comunale di lungomare Marconi e l’altro presso il centro anziani “Circolo Over 60.

La realizzazione di tali impianti consentirà di produrre l’energia elettrica necessaria

sfruttando la fonte rinnovabile solare, evitando così l’emissione di CO2 in atmosfera, causata dalla

produzione di energia da fonti fossili.

L’installazione di detti impianti avverrà nel rispetto architettonico degli edifici che non subiranno visivamente alcuna modifica inoltre verranno impiegati materiali di ultima generazione tali da consentire una maggiore durata nel tempo.

I lavori sono stati affidati all’Impresa RESIT s.r.l. che ha offerto un ribasso del 30,8% rispetto all’importo a base di gara di € 52.000,00, di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

IL 9 gennaio scorso, dopo un accurato sopralluogo e verifica dei due siti oggetto degli interventi è stato sottoscritto dall’Impresa il Verbale di Consegna Lavori con decorrenza 13 gennaio 2020.

TIDEI – il 13 marzo 2020 è il termine ultimo convenuto per la consegna dei lavori.

Mi corre l’obbligo ringraziare l’ing.Giancarlo Ottaviani che ha messo a disposizione la sua esperienza e professionalità (gratuitamente) per questo progetto che si integra perfettamente nell’azione finalizzata al rispetto dell’ambiente e del risparmio.

L’amministrazione comunale ha convenuto di iniziare i lavori dalla Sede del centro anziani “ Circolo Over 60” già oggetto di numerosi interventi migliorativi.

Un altro grande risultato – prosegue Tidei – ottenuto, anche in questo caso, con un finanziamento pubblico.

La stragrande maggioranza delle opere realizzate da questa amministrazione hanno beneficiato di contributi statali, regionali ecc ecc, ottenuti con un lavoro costante di tutta l’Amministrazione che, in considerazione dello stato di dissesto finanziario (ereditato) non ha purtroppo la facoltà di impegnare somme.

Un 2020 ricco di belle notizie , aule scolastiche 2.0 ed edifici ad energia solare.