Santa Marinella si contagia di Rugby - Terzo Binario News

Nasce a Santa Marinella un nuovo progetto tecnico-sportivo finalizzato alla diffusione del gioco del rugby grazie all’idea e all’impegno di professionisti e amici appassionati di questa disciplina che hanno il forte desiderio di creare nuove opportunità di aggregazione, di divertimento e di promozione.

Il progetto ha ricevuto il pieno sostegno dall’amministrazione comunale di Santa Marinella, dal Sindaco Pietro Tidei, dal dirigente allo Sport Mario Curi e dal delegato allo sport Marina Ferullo, che hanno messo a disposizione il campo B comunale per la pratica sportiva, sito in Via delle Colonie.

L’obiettivo del Santa Marinella Rugby, è quello di generare un forte senso di appartenenza per il club attraverso uno sport di contatto basato sul rispetto, la fiducia, il sostegno e la determinazione per arrivare a meta. Un gioco di squadra che permettere a tutti i giocatori, grandi o piccoli, di esprimersi al meglio sia sul campo che nella loro vita personale. Una grande famiglia in cui svolgere attività sociali e aggreganti.

L’associazione sportiva è sostenuta e gestita da uno staff di professionisti con esperienze e competenze tecnico sportive di alto livello.Per questo l’organizzazione societaria coinvolge genitori e semplici appassionati di questo sport, giocatori di serie A e ex atleti della nazionale, che contribuiscono a portare avanti l´attività di ogni giorno, valorizzando il territorio e il campo sportivo.

Sabato 5 settembre alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport ci sarà la presentazione del progetto tecnico-sportivo. Sono invitate a partecipare tutte le persone interessate.

Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2020 – 2021. L’attività sportiva inizierà mercoledì 9 settembre.