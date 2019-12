Santa Marinella, Settanni: "Ipocrisia modaiola la cittadinanza alla Segre" - Terzo Binario News

“Quando l’ipocrisia della politica si trasforma in concessioni di cittadinanze onorarie “alla moda”.

Cari Concittadini, durante il Consiglio Comunale di lunedì 30 dicembre si é consumata l’ennesima ipocrisia di una maggioranza che investe la sua permanenza su azioni opportuniste ad alto effetto scenico ma la cui sostanza, nei valori e nella coerenza, viene smentita dai fatti concreti. Già qualche mese appena dopo l’insediamento, nell’assise del 8/10/2018, erano state proposte due cittadinanze onorarie in favore del Prof. Domenico Fisichella e del Procuratore Gianfranco Amendola che non ebbero alcun seguito e che videro l’astensione di alcuni esponenti della maggioranza stessa. Ora, in un Comune che neanche dispone di un regolare “Regolamento per la concessione delle onorificenze” si è voluto riprovare con la senatrice Liliana Segre. La stessa Senatrice, allorquando rifiutò la proposta di cittadinanza onoraria formulata dall’assessore Eleonora de Majo, personaggio proveniente dai centri sociali di sinistra, del Comune di Napoli che in precedenza aveva espresso oltraggiosi giudizi contro gli ebrei e lo stato israeliano rispose al Sindaco De Magistris dichiarando: “La cittadinanza onoraria non è un fatto passeggero che si può prestare a strumentalizzazioni, ma un profondo riconoscimento, un abbraccio ideale tra la città stessa e chi la riceve. Mi verrebbe da mutuare una vecchia battuta, ci sono cittadinanze che si contano e cittadinanze che si pesano”. Ora, senza nulla togliere alla grande figura della Senatrice Segre, di fronte al fenomeno delle centinaia di Comuni italiani che hanno portato nei loro Consigli Comunali la proposta di cittadinanza per la Senatrice, viene naturale osservare che la cittadinanza onoraria è un riconoscimento che non può essere così strumentalizzato ne’ tanto meno svilito, come di fatto si sta facendo, attraverso una speculazione propagandistica alquanto dubbia. Sicuramente, invece sarebbe più significativo estrapolare la figura della senatrice ed il rilevante messaggio che ella riunisce in se’ e di tutte le vittime dei regimi totalitari (nazifascisti, comunisti e dittatoriali), dai tentativi di strumentalizzazione politica della sua figura. In tal senso, l’operazione messa in atto presso il nostro Comune per la concessione di tale riconoscimento ha il sapore di una iniziativa che segue l’ordine di una ben precisa moda politica e poichè espressione di una parte politica con un evidente orientamento ideologico appare faziosa, provocatoria, strumentale. Dovremmo infatti chiederci come mai solo oggi, a distanza di anni dalla Shoa, si senta la necessità di riconoscere i suoi alti meriti con la concessione di cittadinanze onorarie in svariati comuni italiani, mentre prima ciò non è successo. Appare evidente che qualcosa non ha funzionato nella cultura democratica del nostro Paese e quindi, in particolare, anche della nostra piccola cittadina. Piuttosto, resta la certezza che concedere una cittadinanza onoraria senza un legame concreto con il nostro territorio sia proprio l’atto che andrebbe a togliere importanza e prestigio alla figura della senatrice Segre e a tutte le vittime dei soprusi totalitaristici. L’omaggio alla senatrice Segre, per essere stata vittima dell’Olocausto, è da considerarsi tardivo atteso che la cittadinanza onoraria non è mai stata concessa già anni orsono ne’ a lei ne’ a personalità impegnate nella Resistenza come Piero Terracina, Vittorio Foa, Carlo e Primo Levi, Leo Valiani ed Elio Toaff e ai milioni di vittime dello sterminio nazifascista e di ogni altra persecuzione contro il genere umano che purtroppo la storia non ci ha risparmiato, ne’ tutto’ora ci risparmia. Se invece va omaggiata proprio in questo momento storico per i fenomeni di violenza presenti sul web, l’elenco delle vittime sarebbe sterminato e quindi il criterio del tutto sbagliato, perché dobbiamo in altri modi trasmettere ideali e valori alle nuove generazioni, sottraendoli così alla ripetitività delle banalizzazioni, alle superficialità, alle strumentalizzazioni politiche, ai rischi di veicolare odio ed insulti con la vigliaccheria dell’anonimato. La compulsiva ripetitività di un atto toglie in pratica significato e valore al riconoscimento stesso nel ciclo di un routinario fenomeno di moda. Sostanzialmente, la vicenda della Sen. Segre e del vento dell’antisemitismo via web é troppo importante per farne oggetto di una sterile e soprattutto strumentale polemica politica. Pertanto, sia pur nella saldezza di dover condannare ogni forma di antisemitismo, di oppressione, di discriminazione, di odio ideologico, etnico, di classe e di dimostrare piena avversione verso ogni regime totalitario e dittatoriale ancora presenti nel mondo e che ancora oggi violano costantemente i diritti umani, la dignità umana, con crimini contro l’umanità ed ogni forma di violenza, forse dovremmo ritenere che la Senatrice Segre, così come le comunità ebraiche e tutte le altre comunità e persone che hanno subito e subiscono tutt’oggi sopraffazione ed abusi, non hanno bisogno di questo genere di riconoscimenti ma di ben altre azioni. Se poi la Senatrice Segre dovesse essere informata sul fatto che in questa maggioranza molto “allargata” del Comune di Santa Marinella che ha portato in Consiglio la mozione ci sono esponenti politici di cui sono ben noti i legami con la destra, allora sicuramente rifiuterebbe così com’ella ha fatto con il Sindaco di Napoli. Atteso l’imminente arrivo del Nuovo Anno, non mi resta che augurare a tutti voi ogni bene con la piena certezza che non l’ipocrisia e l’opportunismo ma solo l’obiettività, la dignità, l’indipendenza di pensiero e la cristallina trasparenza dei propri comportamenti sono la base della libertà di ciascuno di noi e della società in cui viviamo. Felice Anno Nuovo” Cons. Francesco Settanni