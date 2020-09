Santa Marinella ringrazia i sanitari della Asl Roma 4 - Terzo Binario News

A margine del Consiglio Comunale di martedì 29, il Sindaco Tidei ha voluto premiare simbolicamente con una targa i medici e gli infermieri del servizio SISP della Asl Rm 4.

“Ho voluto dare un riconoscimento a nome dell’intera amministrazione comunale – ha commentato Tidei – allo staff di sanitari del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per il grande impegno e il lavoro svolto da molti mesi ormai dall’inizio della pandemia, durante il lockdown e nella difficile fase dell’improvviso aumento dei contagi anche nella nostra cittadina”.

Il sindaco ha voluto premiare, per la grande disponibilità mostrata, la dirigente del SISP, dottoressa Simona Ursino e la sua referente, la dottoressa Valentina Iannucci. Una targa è stata consegnata anche al dottor Mauro Mocci, responsabile della task force Covid 19 per le attività di monitoraggio dei contagi da Coronavirus,” mio amico oltre che medico stimatissimo e capace al quale ho telefonato ogni giorno decine di volte”.

Un riconoscimento è andato anche alla dottoressa Agnese Testoni, una colonna dell’ospedale San Paolo, apprezzata per le sue indubbie capacità, che ha svolto il ruolo di Responsabile del Percorso area critica del Covid 19. Avremmo voluto ripetere all’ infinito il nostro grazie- ha ribadito Tidei -a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e ovviamente al Direttore della ASl RM 4 Giuseppe Quintavalle, per gli innumerevoli sforzi compiuti in questi mesi ma – non potendoli chiamare ad uno ad uno, ho ritenuto di dover almeno rappresentare la nostra riconoscenza a quanti, dallo scorso mese di marzo ormai, operano ininterrottamente, spesso in situazioni disagiate nel nostro territorio a tutela della salute pubblica dell’intera popolazione”.