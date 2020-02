Santa Marinella, proseguono le lezioni di italiano per stranieri - Terzo Binario News

Prosegue il corso di lingua italiana per stranieri organizzato dall’associazione A.S.D. Il Melograno di Santa Marinella tutti i sabati alle ore 19 presso l’hotel L’Isola.

Un momento di incontro nel segno della cultura contro ogni forma di isolamento sociale e di discriminazione, questo lo scopo dell’iniziativa volta all’insegnamento della lingua italiana come antidoto all’emarginazione. L’associazione desidera ringraziare oltre al Cav. Fabrizio Fratini , supervisore del corso , i consiglieri comunali Bruno Ricci e Francesco Settanni per il loro impegno a titolo gratuito nella divulgazione di lezioni di grammatica italiana, dimostrando che la cultura non appartiene in esclusiva a nessun colore politico e che tutti possono contribuire collaborando a rendere migliore la società nella quale viviamo con piccoli gesti concreti che richiamano un fine ultimo nobile e importante allo stesso tempo: il bene dell’umanità.