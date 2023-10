Santa Marinella piena di rifiuti abbandonati, dito puntato sulle foto-trappole • Terzo Binario News

Tempo fa il sindaco Tidei assicurava la popolazione circa il tema sugli abbandoni dei rifiuti, affermando che l’amministrazione avrebbe acquistato ed installato numerose telecamere da porre in punti strategici del territorio e tranquillizzava i cittadini affermare che gli abbandoni sarebbero senz’altro diminuiti.

Vedendo però i risultati, con numerosi abbandoni di rifiuti domestici e non domestici in varie zone della città, riteniamo che questo maggior decoro e sicurezza in realtà non ci sia mai stato.

Qualcosa non funziona nelle telecamere che non portano gli effetti sperati come il controllo del territorio e l’individuazione dei responsabili di questi abbandoni oppure queste telecamere sono state solamente uno spreco di soldi pubblici e un modo per farsi propaganda politica e non vengono neanche tenute in funzione?

Ebbene i cittadini e cittadine di Santa Marinella hanno speso per questa “trovata ” dell’amministrazione targata PD la somma di euro 140.000 per le telecamere che vengono utilizzate sul territorio, senza però l’ottenimento di risultati soddisfacenti. Infatti quante sanzioni sono state elevate? Quanto è stato realmente incassato dal comune? Sarebbe stato più corretto investire tali risorse nell’istituire nuovamente il servizio degli ispettori ambientali implementadolo anche rispetto al passato.

Lista civica IoAmoSantaMarinella Sud chiama Nord