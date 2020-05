Santa Marinella piange Alessia Guredda - Terzo Binario News

La Perla piange la scomparsa di Alessia Guredda. La 41enne era molto conosciuta a Santa Marinella per l’attività di famiglia con il padre Settimio, è rimasta attiva sui social nonostante la malattia la stesse debilitando.

E proprio grazie ai social ha potuto mantenere i contatti con gli amici, lasciando trapelare i suoi pensieri.

In molti hanno manifestato il proprio cordoglio per la scomparsa di Alessia, avvenuta questa notte, in quanto conosciuta anche a Civitavecchia.

AI funerali, la cui data non è stata ancora fissata, potranno partecipare solo 15 persone.