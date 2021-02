Santa Marinella per il Bene Comune: "Torna il banchetto referendario" - Terzo Binario News

Al Comitato, oltre a Il Paese che Vorrei, Rifondazione, M5S, L’Ancora, i Gruppi Civici, FdI, Lega aderisce anche Sinistra Democratica

“Andiamo avanti avvolti da tanta passione e partecipazione. Domani e sabato per la prima volta con gli amici di EUMANS, che verranno da fuori appositamente, e il consigliere Claudia Calistri.

Dopo Il Paese che Vorrei, Rifondazione, M5S, L’Ancora, i Gruppi Civici, FdI, Lega anche Sinistra Democratica si unisce al Comitato.

Negli ultimi giorni il calore e la voglia di firmare ci ha felicemente sorpresi. L’arroganza di un’amministrazione che vuole imbavagliare i cittadini a spinto tantissime persone a firmare i moduli dei 5 quesiti referendari.

Non lasciamo che siano altri a decidere per noi! Difendiamo il nostro futuro e riprendiamoci il diritto di incidere sulle scelte che riguardano la nostra vita!

Firma anche tu per far esprimere tutti su decisioni fondamentali per la nostra città!

Sabato 6 e domenica 7 febbraio dalle 10,30 alle 12,30 trovi i nostri volontari sotto i portici davanti al bar Oro Nero.

E ricordati, se hai già firmato, porta tutte le persone che conosci per fare la stessa cosa!”