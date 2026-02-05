Santa Marinella, Noi Moderati candida Maria Rosaria Rossi • Terzo Binario News

Fdi converge sul nome dell’ex senatrice e assistente di Berlusconi

Giampiero De Angelis, commissario straordinario Noi Moderati Santa Marinella, intende ringraziare Giampiero Rossanese coordinatore del partito di Fratelli d’Italia a Santa Marinella e Santa Severa per le dichiarazioni dove condivide la candidatura della nostra esponente, la senatrice Maria Rosaria Rossi, come espressione del reale cambiamento fortemente voluta dal territorio.

“In questi mesi, nel quotidiano confronto con la città e con le altre forze politiche di centrodestra, abbiamo ritenuto che la volontà di cambiamento espressa nel progetto della Senatrice fosse non solo una richiesta di un nome di alto profilo con una lunga e consolidata esperienza politica ed amministrativa, ma anche l’esigenza dei cittadini e del territorio di percorrere una nuova strada verso quel cambiamento e quello sviluppo tanto atteso.

Avanti insieme nella certezza che il centrodestra raccoglierà la sfida per garantire un futuro di sviluppo e di crescita per tutti i cittadini di Santa Marinella e di Ssnta Severa. conclude De Angelis.